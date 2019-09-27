НАБУ сообщило экс-нардепу Березкину о подозрении в хищении 20 миллионов долларов

НАБУ и САП 27 сентября сообщили бывшему народному депутату о подозрении в завладении 20 миллионами долларов, принадлежащих государственному «Ощадбанку».

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Речь идет о бывшем депутате из группы «Воля народа» Станиславе Березкине. Следствие считает бывшего народного депутата, который одновременно был бенефициарным владельцем компаний группы «Креатив», организатором коррупционной схемы по завладению средствами «Ощадбанка». Действия подозреваемого квалифицированы по части 5 статьи 191, части 3 статьи 27, части 3 статьи 209, части 3 статьи 27, части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в период 2013-2015 годов служебные лица частных предприятий, входивших в группу «Креатив», в сговоре с должностными лицами «Ощадбанка», подделав документы, незаконно получили в госбанке кредит на сумму 20 миллионов долларов якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения средств тогдашние владельцы группы «Креатив» вывели их за границу на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав юридических лиц, владевших ценной недвижимостью.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с мая 2016 года. Осенью 2018 года следствие собрало достаточно доказательств для сообщения о подозрении 13 лицам, в том числе и тогдашнему народному депутату. Однако в отношении него Верховная Рада 8-го созыва представление Генерального прокурора Украины на привлечение к уголовной ответственности не поддержала. Следовательно, статус подозреваемых получили 12 человек. Среди них: владельцы и должностные лица предприятий группы «Креатив»; служащие «Ощадбанка»; независимый оценщик.

В июле 2019 года по непонятным причинам и в нарушение части 5 статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Украины генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в уголовном производстве за следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

28 августа генпрокурор Рябошапка это решение пересмотрел, определив подследственность по делу опять за детективами Национального бюро.