Суд арестовал трех николаевских домушников-рецидивистов, но они могут выйти под залог в 40 тысяч гривен

В Николаеве Ленинский районный суд 26 и 27 сентября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для трех подозреваемых в краже.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что полиция задержала этих трех подозреваемых, когда они быстро шли по улице, держа в руках скейт, чемодан, коробку и пакеты. Полицейские узнали в них бывших воров, которых уже задерживали за кражи. Оказалось, что они обокрали кладовку, обустроенную между этажами дома.

«По версии следствия, трое мужчин возрастом 30, 34 и 36 лет только в этом году освободились из мест лишения свободы и продолжили свой преступный промысел. Они по предварительному сговору взломали с помощью отвертки замок в входной двери и проникли в подсобное помещение, расположенное в первом подъезде одного из домов по улице Авангардной. Оттуда они тайно похитили имущество на общую сумму 3 тысячи 650 гривен», - сообщили в полиции.

Рассмотрев ходатайство, суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, определив сумму залога в 40 тысяч 140 гривен для каждого.