На Киевщине за развращение детей задержали тренера по футболу, который скрывался 4 года – суд отпустил его под залог

Киевские правоохранители задержали детского тренера по мини-футболу, в отношении которого в 2015 году было открыто уголовное производство о развращении несовершеннолетних.

Об этом в субботу сообщается на сайте столичной полиции.

Задержание произошло еще 26 сентября. Мужчина четыре года скрывался от полиции под чужими именами и менял адреса проживания.

«Злоумышленник работал тренером в футбольной секции в общеобразовательной столичной школе. В конце декабря 2015 года он совместно со своей командой несовершеннолетних воспитанников поехал на соревнования во Львов. По словам пострадавшего мальчика, мужчина в гостиничном номере развращал его, обнажая свои половые органы. Свидетелем данного события стал еще один подросток, который в тот момент также находился в комнате», – говорится в сообщении.

Следователи собрали доказательства о причастности фигуранта к приступлению и направили материалы в суд. Однако злоумышленник, чтобы избежать наказания, скрывался под чужим именем и фамилией, постоянно менял адреса проживания.

26 сентября во время оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на территории Киевской области. Суд арестовал его с правом внесения залога в размере 150 тысяч гривен.

Напомним, ранее на Киевщине задержали подозреваемого в развращении детей мужчину, которого 4 года разыскивала полиция Германии.