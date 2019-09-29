В Нигерии полиция спасла из школы около 300 человек, которых удерживали в кандалах

В городе Кадуна в Нигерии полиция освободила более 300 мальчиков и мужчин из исламской религиозной школы.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на «Reuters»,

Кюди были в кандалах и со шрамами от побоев.

Среди освобожденных были дети дошкольного возраста, которые приехали в Нигерию из соседних стран: Буркина-Фасо, Мали и Ганы. Родители считали, что отдают детей в исламскую школу или реабилитационный центр.

Отмечается, что детей и других удержанных пытали, подвергали сексуальному насилию, не давали есть и никуда не выпускали.

Сейчас детей перевезли на территорию нескольких лагерей, где им помогают медики и психологи, а специалисты разыскивают их родителей. Отмечается, что некоторые родители уже приехали забрать своих детей. Местные жители говорят, что не знали, какие зверства совершались на территории школы.

«Сейчас правительство штата предоставляет пищу и приют детям от пяти лет и старше», — заявил представитель полиции Кадуны Якубу Сабо.

Во время операции по освобождению детей арестовали семерых взрослых, которые считались «учителями» заведения.