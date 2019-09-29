На Николаевщине поймали браконьеров с электроудочкой – им вменяют 48 тысяч ущерба

В субботу, 28 сентября, государственный и общественный инспектор Николаевского рыбоохранного патруля разоблачили нарушителей с электроудочкой, которые нанесли рыбным запасам ущерб на 48 тысяч 196 гривен.

Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.

Инцидент произошел на реке Южный Буг, вблизи села Подгорье Первомайского района Николаевской области. Инспекторы выявили двух граждан, которые осуществляли лов рыбы запрещенным орудием - электроудочкой. Варварским способом нарушители выловили среди прочего 85 экземпляров карася, 77 щук, 31 плотву, 23 окуня, 8 судаков и прочую рыбу.

– Последствия «рыбалки» с применением электротока невосполнимые и наносят масштабные разрушения экосистеме водоемов. Электроток убивает не только рыбу, но и кормовую базу. Это влияет на количество и разнообразие водных биоресурсов в наших водоемах. На сегодня в Украине не существует системы диагностирования поражений рыб электротоком. При задержании правонарушителей размер убытков рассчитывается по количеству добытой рыбы и без учета всего комплекса негативного воздействия от электроудочек, - комментирует начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Евгений Мищенко.

В отношении браконьеров составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в правоохранительные органы по месту совершения правонарушения.

Также в рыбоохранном патруле напомнили, что в управлении Госрыбагентства в Николаевской области функционирует телефонная «горячая линия» (099) 663-82-00, на которую просят сообщать о нарушении Правил любительского и спортивного рыболовства, порядка приобретения или сбыта водных биоресурсов.

Напомним, ранее в Николаеве во время проверки рыбоохранным патрулем продавцы, которые не имели документов на реализацию рыбы, выбросили товар на пол и начали его топтать.