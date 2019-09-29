В Черкассах двое неизвестных с угрозами ребенку украли из дома предпринимателя полмиллиона гривен – пока задержали одного из нападавших

В воскресенье, 29 сентября, в Черкассах неизвестные совершили разбойное нападение на дом предпринимателя и похитили крупную сумму денежных средств.

Об этом сообщает сектор коммуникации ГУ НП в Черкасской области.

Утром в полицию Монастирищенского района поступило сообщение о разбойном нападении. Двое мужчин в масках и перчатках проникли в дом местного предпринимателя, в котором находился только его несовершеннолетний сын, и угрожая парню оружием завладели средствами в сумме 500 тысяч гривен.

Немедленно был введен в действие оперативный план «Сирена». Поднят по тревоге личный состав отделений полиции. Кроме того, направлены на помощь местным полицейским сотрудники батальона полиции особого назначения и кинологи со служебными собаками. Полицейские перекрыли все въезды и выезды из города, но несмотря на то, что дом пострадавших находился на окраине города, полицейские понимали, что злоумышленники попытаются покинуть территорию города, убегая в направлении леса, где в дальнейшем смогут скрываться.

Сотрудники батальона полиции особого назначения совместно с кинологами организовали «прочесывания» леса на территории района. В результате поисковых мероприятий, на расстоянии около четырех километров от места совершения уголовного преступления полицейские заметили двух мужчин, которые бежали из лесополосы в рощу. Окружив периметр, спецназе задержали одного из беглецов. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Уманского района. У задержанного полицейские обнаружили пакет с деньгами.

Следственным отделением Монастирищенского отделения полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины. Поиски второго нападающего продолжаются.

Напомним, как на Херсонщине предпринимателя пытали утюгом, а после забрали полмиллиона гривен, украшения и автомобиль.