Сбежавшего из Вознесенской колонии убийцу гадалки задержали на границе с Молдовой

В воскресенье, 29 сентября, украинские пограничники на границе с Молдовой задержали Владимира Касапа, который сбежал из участка социальной реабилитации Вознесенской исправительной колонии.

Об этом сообщается на Facebook-странице Вознесенской исправительной колонии.

Беглеца задержали на пункте пропуска Государственной границы «Кучурганы-Первомайск» Раздельнянского района Одесской области в 19:20.

Сотрудники ГПСУ передали его в Раздельнянский отдел полиции, а потом полицейские передали его своим коллегам из Вознесенска.

В Вознесенской местной прокуратуре добавили, что после побега, 23 сентября, осужденному сообщили о подозрении по части 1 статьи 393 УК Украины («Побег из места лишения свободы или из-под стражи»).

24 сентября судом удовлетворено ходатайство о предоставлении разрешения для задержания с целью его привода для участия в судебном заседании для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время судом будет рассматриваться вопрос об избрании разыскиваемому беглецу меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что Владимир Касап сбежал из колонии вечером 22 сентября.

Касап получил тюремный срок за убийство гадалки, которое он совершил в начале июня 2016 года. В суде он пояснил, что когда женщина гадала ему на картах, то начала говорить неприятные вещи о его семье и детях, после чего он решился на это преступление.