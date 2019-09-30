В Киеве пятеро неизвестных избили ветерана АТО, который публично признался в том, что является геем

В Киеве пятеро неизвестных избили ветерана войны на Донбассе Василия Давиденко, который публично признался в том, что является геем.

Об этом сообщает сотрудник организации по поддержке ЛГБТ «Точка опоры», ветеран АТО Виктор Пилипенко в Facebook.

По его словам, инцидент произошел в субботу, 28 сентября. Давиденко подстерегли возле его дома и напали из-за его признания.

Ветеран АТО рассказал, что все произошло очень быстро. К нему подошли неизвестные мужчины и сказали:

«Думал, мы не узнаем, где ты живешь, пи**р?».

Они начали наносить удары в пах, голову и били ногами.

Пилипенко отметил, что Давиденко успел сгруппироваться и это его спасло, но в результате избиения порвался специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного на войне. После этого злоумышленники быстро скрылись.

«Противно то, что кто-то открыл его адрес проживания. Очевидно, кто-то с места работы, где Василию устроили тихий бойкот коллеги после его каминг-аута. Если кто-то мог бы помочь ему с новым местом работы или арендой новой комнаты – пишите», — призвал активист.

Он добавил, что ветерану АТО опасно оставаться на том же месте работы и жить по старому адресу.

Напомним, ранее в сети показали, как в Харькове неизвестные напали и избили ногами участника ЛГБТ-марша.