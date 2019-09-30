В Николаеве пресекли деятельность мошенников, которые устраивали махинации с продажей автомобилей и техники

В Николаеве Следственное управление ГУНП в области и прокуратура объявили о подозрении четырем членам преступной группы, которые причастны к 19 фактам мошенничества.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступная группа, в состав которой входило четыре человека в возрасте от 20 до 32 лет, действовала на территории Николаева. Путем обмана они завладевали деньгами граждан, которые должны были приобрести транспортные средства и сельскохозяйственную технику.

С сентября 2018 года по февраль 2019 года злоумышленники выманили у граждан более 551 тысячи гривен. В ходе расследования 27 и 30 сентября четырем фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств дела.

Напомним, что в октябре 2018 года николаевская полиция задержала преступную группу, которая создала масштабную аферу по продаже автомобилей.