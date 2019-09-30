Николаевский студент сообщил о «заминировании» аграрного университета – теперь против него открыли уголовное дело

В Николаеве 29 сентября 19-летний студент второго курса сообщил о якобы заминировании пяти учебных корпусов одного из университетов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В воскресенье около 8:30 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании корпусов университета. На месте происшествия работали специалисты взрывотехнической и кинологической служб полиции, сотрудники следственно-оперативной группы и руководство Заводского отдела полиции, спасатели, патрульные полицейские, а также скорая помощь. Правоохранители оцепили районы возможной опасности, эвакуировали граждан, находившихся в зданиях, провели тщательное обследование помещений и прилегающей к ним местности. Каких-либо устройств или предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружили.

В течение трех часов полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили личность правонарушителя. По словам молодого человека, таким поступком он хотел «насолить» родителям, с которыми он в последнее время находится в конфликтных отношениях. Утром парень взял мобильный телефон родного брата, с которого под вымышленной фамилией позвонил в полицию и сообщил о «заминировании». После разговора он достал сим-карту и выбросил её на помойку.

Мобильный телефон, с которого он звонил в полицию, и карточку оператора изъяли. Действия парня квалифицируются по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины («Заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности»), ему грозит наказание от штрафа (850-1700 гривен) до ограничения свободы на срок до трех лет. Решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», в данном случае парень минировал здания Николаевского национального аграрного университета.

Напомним, что в мае, во время волны постоянных сообщений о якобы заминировании, неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.