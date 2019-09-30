В Киеве под видом таксистов орудовала банда клофелинщиков - известно минимум о 18 эпизодах

В киевский суд прокуратурой направлено обвинительное заключение в отношении ОПГ из трех мужчин, осуществлявших нападения на граждан, применяя сильнодействующие препараты.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Установлено, что грабители передвигались по городу на автомобиле с «шашкой» и искали около увеселительных заведений людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленники знакомились с жертвами и в процессе общения незаметно подсыпали в напиток лекарственный препарат, после приема которого потерпевшие теряли сознание. Далее у бессознательных людей банда изымала ценные вещи. Причем иногда грабеж происходил и в квартирах жертв.

Задержали «таксистов» 8 марта сразу после очередного нападения.

На данный момент известно минимум о 18 эпизодах деятельности ОПГ. Участникам объявлено о подозрении в разбое, совершенном организованной группой, им грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве задержали банду «клофелинщиков», которая травила и грабила людей.