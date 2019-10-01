Апелляционный суд Днепра отказался арестовывать экс-нардепа Вилкула

Апелляционный суд в городе Днепр постановил оставить без изменения решение суда первой инстанции и отказался арестовывать бывшего народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула.

Об этом сообщает «Первый криворожский».

Суд рассматривал жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции, который постановил отпустить Александра Вилкула на поруки.

Напомним, о том, что Вилкула и Колесникова объявили в розыск, стало известно 6 сентября. По данным следствия, Вилкул, будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов незаконно передал земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение. Ущерб государству за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ оценили в 0,5 млн гривен.

Как сообщалось, 17 сентября суд Днепра на «тайном» заседании отпустил на поруки экс-нардепов Вилкула и Колесникова

Отметим, в 2018 году парламент отказал в снятии неприкосновенности с этих депутатов. Вилкул и Колесников не переизбрались на выборах 21 июля и потеряли депутатский иммунитет.