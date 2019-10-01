Днем в центре Николаева мужчина обворовал магазин женских украшений

В Николаеве в понедельник, 30 сентября, мужчина украл из магазина женские украшения.

Соответствующие видео опубликованы на странице магазина в Instagram.

Магазин расположен в одном из ТЦ в центре города. Судя по видеозаписям, инцидент произошел в первой половине дня – около 11 часов. На записях можно заметить, как мужчина подходит сначала к продавцу, общается с девушкой, а после начинает ходить по залу и рассматривать аксессуары. В то время, как он это делает, часть украшений он кладет к себе в пакет.

«Он занял её задачкой найти подходящую бусину для браслета. Всё это происходило в течении 5-7 минут, но ему хватило. Я видела по видео, что без внимания он не оставался, но сколько нужно времени, чтобы положить что-то в пакет или карман?» – рассказали на странице магазина.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ сообщили, что

Напомним, что ранее камеры видеонаблюдения засняли вора в магазине трикотажа. Кроме того, ранее вор украл в магазине 100 пилочек для лобзика.