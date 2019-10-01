В Финляндии неизвестный устроил стрельбу в колледже, есть погибший и пострадавший

В финском городе Куопио в помещении местного профессионального училища произошло нападение, в результате которого один человек погиб, еще девять получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsinkitimes.

Сообщается, что инцидент произошел 1 октября около 13:00 в колледже Savo, который находится в торговом центре Herman. По словам очевидцев, мужчина вооруженный кинжалом напал на людей. Для задержания нападавшего полиция применила оружие.

В результате инцидента как минимум один человек погиб, еще девять, включая нападавшего, получили ранения.

Профессиональное училище Savon koulutusyhtymä находится в торговом центре Herman. На первом и втором этажах там расположены временные помещения училища, где учатся студенты бизнес-отделения. Полиция заявила, что ситуация на месте происшествия спокойная и больше не представляет опасности для окружающих.

Напомним, в Колорадо двое подростков открыли стрельбу в школе – восемь учеников ранены, один скончался