В Украине впервые суд приговорил мужчину к реальному сроку за нападение на журналиста

Впервые в Украине за нападение на журналиста агрессор получил реальный срок. Суд приговорил к одному году лишения свободы мужчину, который ударил журналиста «Первого Криворожского» Николая Чирву.

Об этом сообщает секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Валерий Макеев в Facebook.

Инцидент произошел летом прошлого года. Журналисты «Первого Криворожского» приехали на территорию депо КП «Скоростной травмай», чтобы проверить информацию о жестоком обращении с бездомными животными. Мужчина, который представился замначальника охраны, сначала препятствовал их деятельности, затем ударил Чирву и оператора.

Позже в Сети появилось видео, как тот самый замначальника охраны КП Юрий Островский извиняется за свои слова. Он собирался уехать в оккупированный Крым, но его вынудили вернуться в Кривой Рог и нести ответственность за произошедшее.

Суд первой инстанции осудил Островского на 200 часов исправительных работ. Сторона обвинения оспорила решение в Апелляционном суде Днепропетровской области, который 30 сентября 2019 года приговорил замначальника охраны к одному году тюрьмы.

Макеев отметил, что нападений на журналистов из-за их профессиональной деятельности «десятки, а то и сотни» по всей стране. Полиция на такие инциденты реагирует слабо.

В НСЖУ добавили, что решение апелляционного суда должно стать предостережением для тех, кто когда-либо захочет нанести вред журналистам.