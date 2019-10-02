В Киеве преступник из Грузии во время задержания ранил двух бойцов спецназа – его ликвидировали

В Киеве ранее судимый гражданин Грузии во время задержания открыл стрельбу по полицейским и ранил двух бойцов спецназа. Ранее он уже стрелял по полицейским.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве.

10 дней назад злоумышленник уже стрелял на Оболони в полицейских. Позже полиция обнаружила, где он скрывается – в селе Хотяновка Киевской области.

«Полицейские активно работали над установлением злоумышленника, который при проверке документов, стрелял в спецназовцев. Поэтому после комплекса оперативных мероприятий и следственных действий нам удалось установить личность правонарушителя, это - гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии мы выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области. По согласованию с прокуратурой была спланированная спецоперация по его задержанию», - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, который находился на месте происшествия.

По его словам, к строительному вагончику, где он мог находиться, прибыли правоохранители на полицейском авто и предложили сдаться. Однако злоумышленник начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов.

«В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи», – сказал Крищенко.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Киевской области.