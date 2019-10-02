Бот-фермы, спам, массовые псевдоминирования: В киберполиции рассказали подробности обысков в Николаеве и других городах

В киберполиции рассказали о результатах обысков в Николаеве и еще в нескольких регионах страны по делу о деятельности незаконного масштабного сервиса для регистрации различных аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и почтовых сервисах.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Украины.

Как известно, в Николаеве по этому делу обыски проводились 1 октября в рамках ранее начатого уголовного производства по изобличению лиц, которые присылают ложные сообщения о заминировании различных объектов в Украине.

Кроме Николаева полицейские провели обыски в Киеве, Одессе, Львове, Ровно и Херсоне. В этих городах находились дома, гаражные боксы, квартиры и арендованные офисы, которые злоумышленники использовали для противоправной деятельности. По результатам обысков изъято оборудование, которое использовалось для ведения такой деятельности. Технику направлена на экспертизу.

Установлено, что все работы сервиса проводились исключительно по заказу заинтересованных клиентов. С помощью этого ресурса можно было купить активированные учетные записи в большом количестве у различных почтовых ресурсов, социальных сетей, платежных систем и тому подобное. При этом, продавались и верифицированы учетные записи, стоимость которых была значительно больше.

Такие услуги использовались обычно для осуществления анонимной массовой рассылки сообщений о якобы выигрыше автомобиля (денег), уплаты несуществующего долга и тому подобное. Больше, сервис предоставлял возможность своим клиентам осуществлять спам-рассылки и регистрировать аккаунты на различных ресурсах, требующих для регистрации номер телефона с последующей верификацией: социальные сети, электронная почта и так далее. Для защиты своих сетей и анонимизации злоумышленники использовали VPN и TOR сервисы.

Досудебное расследование продолжается в рамках ранее начатого уголовного производства по статьям 189 («Вымогательство»), 258 («Террористический акт»), 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности») УК Украины. Проводятся мероприятия по привлечению к ответственности лиц, причастных к организации такой деятельности.

Как известно, весной-летом текущего года в разы выросло число анонимных сообщений о якобы «заминировании» различных общественных мест в Николаеве и других городах Украины.

Утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызов оказался ложным. 28 мая в Николаеве поступило сообщение о заминировании гостиницы «Ингул». До этого аноним требовал от руководства гостиницы ₴10 тысяч. А 30 мая неизвестные «заминировали» Южноукраинскую АЭС. В этот же день поступило сообщение в полицию о заминировании сразу двух гостиниц - «Ингул» и «Николаев». Также ранее аноним заявлял о «минировании» зоопарка, костела, аэропорта, отеля и завода.

Заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что участившиеся в последнее время ложные сообщения о заминированиях объектов, в том числе и в Николаеве, осуществляются с территории Российской Федерации.

В среду, 19 июня, от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании детских садов в Николаеве. В четверг, 20 июня, неизвестный снова сообщил о минировании нескольких объектов.

В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выступила с заявлением по поводу большого количества ложных сообщений о заминировании в Николаеве и поблагодарила медиков и воспитателей, которые помогли во время эвакуации пациентов и детей.

В Николаеве 22 июня в полицию снова поступило сообщение о якобы «заминировании» общественных местах. Если утром аноним сообщал о «бомбах» в супермаркетах и церквях, то теперь он переключился на развлекательный центр и ресторан.

24 июня от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании нескольких детских садов в Николаеве. Позже также появились сообщения о «минировании» здания мэрии, ОГА и управления СБУ.