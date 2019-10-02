В николаевских училищах выявили незаконную передачу в частную собственность и аренду помещения санатория и общежития

В Николаеве Госаудитслужба выявила незаконные факты передачи в собственность и пользование помещения санатория и общежития, которые принадлежат местным профессионально-техническим училищам.

Об этом говорится в статье «Как вузы мошенничают с недвижимостью» начальника Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области Дениса Яковлева и начальника отдела контроля в сфере образования, науки, спорта и информации этого же управления Александра Гончаренко.

Высшее профессиональное училище № 7 города Николаев еще в 2012 году получило от Николаевского высшего профессионального училища судостроения на баланс санаторий-профилакторий «Знание». При этом в акте приема-передачи нет информации о наличии квартир, которые находятся в частной или совместной собственности на территории переданного имущественного комплекса.

В то же время в 2013 году зарегистрировано право собственности гражданки А. на квартиру общей площадью 42,8 квадрата, которая до этого на основании договора дарения принадлежала на праве общей долевой собственности бывшему главврачу СП «Знание» и отцу мужа гражданки А гражданину Б. и мужу А. гражданину В.

Граждане Б. и В. стали совладельцами квартиры в соответствии со Свидетельством о праве собственности на жилье, выданного в августе 1996 года Высшим профессиональным училищем № 1. Однако, как выяснилось в ходе ревизии, помещения СП «Знание» к жилому фонду не переводились, комиссия по приватизации не создавалась, а документы, подтверждающие оформление и выдачу указанного свидетельства о праве собственности, отсутствуют. Стоимость незаконно отчужденной квартиры на момент совершения сделки дарения 2013 составила более 120 тысяч гривен.

Руководителю ВПУ № 7 направлено требование об устранении выявленного нарушения, но оно не выполнено. Материалы ревизии были направлены в Следственное управление ГУ Нацполиции в области, которым внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией части 2 статьи 191 УК Украины. В марте 2019 следователь закрыл производство из-за отсутствия в деянии состава уголовного преступления, а также из-за отсутствия оснований для принятия мер представительского характера.

По мнению следователя, указанная квартира приватизирована еще в 1996 году, поэтому «даже в случае установления нарушений во время ее приватизации, предусмотренные сроки привлечения к уголовной ответственности давно истекли. При этом ревизоры подчеркнули, что он не принял во внимание факты, содержащиеся в материалах ревизии и виновные лица до сих пор не наказаны, а убытки не возмещены. С целью проверки законности принятого следователем решения и для соответствующего реагирования о выявленном факте было сообщено прокуратуру Николаевской области.

Еще один случай неправомерного использования имущества обнаружен в Николаевском профессиональном машиностроительном лицее.

Часть общежитий училища общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров еще в 2003 году директор лицея передал предпринимателю для предоставления услуг по проживанию. Договор о совместной деятельности предусматривал улучшение материальной базы за счет предпринимателя и получения прибыли в размере 50% каждой стороной.

Однако, как показали результаты ревизий, частный предприниматель сдавал комнаты общежития за плату для проживания, а основные обязательства по договору не выполнял, что привело к потере доходов учебного заведения на общую сумму более 520 тысяч гривен. Сейчас лицею не перечислили почти 355 тысяч.

Даже после истечения срока действия договора в 2011 году бизнесмен продолжает незаконно и бесплатно пользоваться госимуществом для получения прибыли. Руководство лицея никаких действий по этому поводу не предпринимает, а иск училища от 2012 года был отклонен.

Несмотря на неоднократное информирование о указанном нарушении органов власти и передачу материалов ревизий в Следственное управление ГУ НП, по состоянию на июль этого года частный предприниматель продолжает использовать указанное недвижимое имущество в свою пользу при молчаливом согласии администрации учебного заведения.