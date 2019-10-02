НАБУ объявило в розыск бывшего топ-менеджера Восточного ГОК и директора фирмы, подозреваемых в растрате ₴25,4 миллионов

Детективы НАБУ сообщили бывшему заместителю гендиректора по обеспечению производства ГП «ВостокГОК» и директору ООО «Торговый дом «Эко-Сервис» подозрения в растрате 25,4 миллионов гривен госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Действия подозреваемых квалифицируются по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). Поскольку местонахождение этих лиц не установлено их объявили в розыск.

Следствие установило, что в период феврале-мае 2015 экс-руководитель ГП «Восточный ГОК» заключил с директором ООО «Торговый дом «Эко-Сервис »дополнительные соглашения к договору на закупку серы для нужд предприятия, в результате чего противоправно увеличена цена за единицу товара на 31%, а в дальнейшем на 57%, что привело к убыткам для государственного предприятия в сумме 25,4 миллиона гривен. При этом, закупка ГП «Восточный ГОК» серы каждый раз осуществлялась с привлечением не менее трех посредников, что приводило к завышению на каждом этапе конечной цены на эти минералы для государственного предприятия.

На основании материалов, собранных детективами в ходе досудебного расследования, удалось добиться аннулирования сделок по закупке ГП «Восточный ГОК» серы по завышенным ценам. Решение суда вступило в законную силу, поэтому, создана основа для взыскания из компании в пользу госпредприятия переплаченных безосновательно 25,4 миллиона.

Кроме того, чтобы не допустить безосновательных, по завышенным ценам и через посредников, закупок ГП «Восточный ГОК» товарно-материальных ценностей, НАБУ обратилось к министру энергетики и защиты окружающей среды Украины с предложениями и рекомендациями по устранению причин и условий, способствующих совершению уголовных преступлений.

Зарегистрированный в Желтых Водах «Эко-Сервис» принадлежит Игорю Ведуте. Отметим, что в системе «ProZorro» есть договоры о пупке ВГОК серы у «Торговый дом «Эко-Сервис», которые подписаны гендиректора по обеспечению производства госпредприятия Игорем Голобородько.

В то же время на сайте разыскиваемых лиц указано, что НАБУ разыскивает Голобородько и Ведуту, подозреваемых в совершении преступления по части 5 статьи 191 УКУ, с 16 сентября. Вероятно, что речь идет именно о вышеуказанном уголовном производстве, которое расследуют детективы НАБУ.

Напомним, как 20 апреля 2017 года НАБУ задержало бывшего нардепа Николая Мартыненко и сообщило ему о подозрении в организации схемы по выводу 17,2 миллионов долларов с госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат».

При избрании меры пресечения в первой инстанции САП просила суд арестовать Мартыненко на два месяца с возможностью выхода под залог 300 миллионов гривен. Однако Соломеснкий райсуд Киева решил отпустить экс-нардепа на поруки.

Также напомним, как глава НАБУ Артем Сытник, заявил, что нардепы давили на суд в деле Мартыненко – в числе депутатов был и николаевец Пидберезняк.