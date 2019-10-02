Оперативники Нацполиции доставили на Николаевщину вора в законе «Тенго Гальского» – его выдворят из Украины

Внутренняя безопасность полиции задержала в Одессе ранее выдворенного из Украины вора в законе по прозвищу «Тенго Гальский» («Тенго Питерский»).

Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Уголовник трижды незаконно пересекал границу Украины, пытаясь наладить здесь свои преступные связи и распространить свое влияние. Трижды его задерживали сотрудники правоохранительных структур и выдворяли за пределы государства. 7 месяцев назад иностранца выдворили в последний раз и запретили ему въезд на 10 лет.

«Вор в законе, «коронованный» в 2014 году в Петербурге, имел целью наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от угонов, краж, грабежей и разбойных нападений. Под его руководством должна была действовать преступная группировка в столице Украины. Но на его пути всякий раз становились украинские правоохранительные органы».

«Впервые «Тенго» выслали в 2016 году, через 3 месяца после его появления в Украине. В 2017-2018 годах уголовника снова и снова сажали на самолет, выдворяя за пределы государства. Несмотря на запрет въезда, в начале 2019 года он в очередной раз попытался попасть в Украину. Однако информация сразу стала известна оперативникам Одесского управления Департамента внутренней безопасности», - сообщили в полиции.

В этот раз 1 октября сотрудники внутренней безопасности задержали уроженца Абхазии и доставили его в Государственную миграционную службу Украины в Одесской области. В связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность, 37-летнего уголовника доставили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев для выдворения из Украины (Вознесенский район Николаевской области – ПН).

Сайт «Прайм Крайм» сообщает, что «Тенго Гальского» зовут Тенгиз Чарая. В 2016-2018 годах его пять раз авиарейсами выдворяли в Турцию.

В отличие от законодательства Грузии и России, законодательство Украины не позволяет в полной мере бороться с «ворами в законе», поскольку отсутствует уголовная ответственность за их действия и статус, и таких лиц в Украине ожидает максимум — принудительная депортация. Как известно, в 2016 году большинство николаевских нардепов «саботировали» голосование за законопроект против «воров в законе».