Опубликовано видео ликвидации гражданина Грузии, который во время задержания ранил двух бойцов спецназа

Полиция опубликовала видео ликвидации гражданина Грузии, который во время задержания открыл стрельбу по полицейским и ранил двух бойцов спецназа.

Ролик опубликован на сайте полиции Киева.

Как известно, в Киеве преступник из Грузии во время задержания ранил двух бойцов спецназа – его ликвидировали.

«Спецоперация была четко спланирована. Однако во время задержания мужчина открыл огонь и ранил двух спецназовцев. Поэтому правоохранителям ничего не осталось, как ликвидировать его. Впоследствии при осмотре места происшествия мы обнаружили три пистолета иностранного производства, один - с глушителем, и магазины к ним. Также изъяли несколько паспортов разных государств на имя разных мужчин, поэтому будем назначать экспертизу», - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По словам начальника управления КОРД, перед началом операции спецназовцы на полицейском авто с соответствующей маркировкой предложили иностранцу показаться. Однако тот начал беспорядочную стрельбу в сторону правоохранителей, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение плеча и предплечья, другой - непроникающее ранение грудной клетки. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, уголовное производство зарегистрировали на основании информации, предоставленной Нацполицией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области. Квалификация: умышленное противоправное причинение смерти другому человеку (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины).

В то же время экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что застреленный под Киевом правонарушитель был приговорен к 22 годам заключения во время его президентства.

«Это был очень опасный преступник. При мне в Грузии этот криминал Чичиашвили был приговорен к 22 годам заключения, но его отпустили в 2013 году по приказу Иванишвили. В последние годы его прислали в Украину со специальной миссией».

«Его направили в Одессу собирать информацию обо мне и моем окружении, о чем нас предупредили наши источники в украинских правоохранительных органах. Следует изучить вопрос его связи с грузинскими спецслужбами, которые в свою очередь непосредственно контролируют их российские коллеги», - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что 10 дней назад злоумышленник уже стрелял на Оболони в полицейских. Позже полиция обнаружила, где он скрывается – в селе Хотяновка Киевской области.