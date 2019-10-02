Убийце гадалки, который сбежал с территории Вознесенской колонии, назначили еще 4 года тюрьмы – теперь общий срок составил почти 5,5 лет

Владимир Касап В среду, 2 октября, судья Вознесенского горрайонного суда Александр Дробинский признал винным Владимир Касапа, ранее убившего гадалку в Одесской области, в побеге с территории колонии, и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, Владимир Касап сбежал из неохраняемого участка реабилитации колонии вечером 22 сентября.

Касап получил тюремный срок за убийство гадалки, которое он совершил в начале июня 2016 года. В суде он пояснил, что когда женщина гадала ему на картах, то начала говорить неприятные вещи о его семье и детях, после чего он решился на это преступление.

Вечером 29 сентября пограничники задержали беглеца на пункте пропуска «Кучурганы-Первомайск» Раздельнянского района Одесской области, на границе с Молдовой. Вскоре суд отправил его в СИЗО.

Вознесенский горрайонный суд вынес приговор в отношении Касапа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 393 Уголовного Кодекса Украины («Побег из мест лишения свободы, совершенное лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы»).

Между прокурором и обвиняемым была заключена сделка о признании виновности, согласно которой было определено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Сам Касап в суде признал свою вину в содеянном. Суд сделку утвердил.

С учетом того, что он еще не отбыл полностью наказание за предыдущее преступление, частично добавлен срок неотбытого наказания – теперь общий срок содержания Касапа в тюрьме составляет пять лет и 3 месяца лишения свободы.

Напомним, как в США заключенный убегал от конвоя автостопом, но сел в автомобиль к полицейскому.