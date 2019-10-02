В Николаеве с помощью камер наблюдения нашли автомобиль, который был в розыске

В Николаеве 1 октября задержали автомобиль «Mazda», который Корабельный отдел полиции разыскивал как угнанный.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Автомобиль зафиксировали видеокамеры николаевского коммунального предприятия «Городской информационно-вычислительный центр», подключенные к информационной подсистеме «Гарпун». Камеры оснащены функциями автоматического распознавания номерных знаков. Машину экипаж патрульных полицейских остановил на выезде из Николаева.

«Для дальнейшего выяснения обстоятельств автомобиль вместе с водителем доставили в Корабельный отдел полиции. Выяснилось, что водитель взял авто у своего товарища, который недавно приобрел автомобиль без заключения договора купли-продажи. Правоохранители изъяли автомобиль и проводят дальнейшие следственные действия», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве благодаря системе видеонаблюдения нашли угнанную в Кропивницком фуру.