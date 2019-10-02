НАБУ объявило о подозрении экс-нардепу от «БПП» Дубневичу по делу о хищении 20 миллионов гривен

НАБУ и САП 2 октября сообщили трем лицам о подозрении в нанесении 20 миллионов гривен ущерба ГП «Укрзалізничпостач» (филиал «Укрзалізниці») и покушении на завладение еще 44 миллионами гривен этого же предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Подозрения объявили: бывшему народному депутату (по информации «Преступности.НЕТ», речь идет о Богдане Дубневиче, который был во фракции «Блока Петра Порошенко); его финансовому советнику; бывшему внештатному советнику главы Администрации Президента Украины в 2015-2016 годах (АП в то время возглавлял Борис Ложкин – ПН). Местонахождение двух советников не установлено. Действия всех подозреваемых квалифицированы по части 5 статьи 27, части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах»).

По данным НАБУ, общее количество участников преступления возросло до 10 человек. По версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился к действующему на то время народному депутату с просьбой в содействии в организации схемы поставок метизной продукции на «Укрзалізницю» по вдвое завышенным ценам. Нардеп согласился оказать содействие в совершении преступления, в частности советами, финансовыми ресурсами и своими деловыми связями. В это же время его помощник выполнял поручения нардепа по финансам и консультировал других участников схемы.

Нардеп также обратился к экс-внештатному советнику главы АП, чтобы он оказал влияние на должностных лиц ГП «Укрзалізничпостач». Служащие госпредприятия должны были обеспечить победу на торгах и заключение договора поставки по желаемой для участников преступления цене. В результате, по договоренности, должностные лица «УЗ» помогли заранее определенной фирме победить в тендере, после чего заключили соглашение на поставку метизной продукции по ценам, которые на тот момент почти вдвое превышали среднерыночные. В результате, по версии следствия, «Укрзалізниці» был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 миллионов гривен.

Расследование НАБУ и САП начали в январе 2016 года. Уже в июле 2016 года были установлены и задержаны первые пять подозреваемых, среди которых как представители коммерческих структур, так и служащие «Укрзалізниці». В октябре-ноябре 2016 года сообщили о подозрении бывшему и.о. руководителя филиала ГП «Укрзалізничпостач», а также организатору преступления – бенефициару ООО «Инкомм», который, в связи с бегством от следствия, был объявлен в международный розыск. В марте 2017 года дело направили на рассмотрение в Соломенский районный суд Киева. В июле 2017 года четырем лицам, среди которых представители коммерческих структур и служащие «Укрзалізниці», сообщили о подозрении в совершении аналогичного преступления. В августе 2018 года дело по этому эпизоду передали в Соломенский райсуд Киева.

Напомним, что бывший министр Омелян заявлял, что чиновники «Укрзалізниці» вместе с нардепами от БПП Богданом и Ярославом Дубневичами «отмыли» миллиард гривен.