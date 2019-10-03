Убитый киевской полицией преступник оказался грузинским «террористом номер один»

Убитого во время спецоперации в Киеве грузина Шоту Чичиашвили ранее называли в Грузии «террористом номер один».

Напомним, что в Киеве преступник из Грузии во время задержания ранил двух бойцов спецназа, и его ликвидировали. 10 дней назад злоумышленник уже стрелял на Оболони в полицейских. Позже полиция обнаружила, где он скрывается – в селе Хотяновка Киевской области и провела спецоперацию. У убитого нашли три пистолета и несколько паспортов разных государств на имя разных мужчин.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что убитым был Чичиашвили, которого «прислали в Украину со специальной миссией». Преступник должен был собирать информацию о Саакашвили и его окружении. Саакашвили считает, что за убитым могли стоять спецслужбы Грузии и России.

Как сообщала ранее «Лента.ру», Шота Чичиашвили в прошлом служил в спецназе МВД Грузии, был уволен оттуда за «несоответствие занимаемой должности». После увольнения перебрался в Панкисское ущелье (в верховьях реки Алазани, в 60 километрах от российской границы) и организовывал там похищения людей. На его счету, в частности, похищение сотрудниц Международного красного креста, британского бизнесмена, предпринимателей из Испании, а также грузинского священника и сотрудника спецназа. Сообщалось, что некоторые заложники были освобождены за выкуп (за испанцев, в частности, похитителям было заплачено полмиллиона долларов).

Бывший спецназовец также занимался незаконным оборотом огнестрельного оружия, за ним числились ограбление банка и разбойные нападения на граждан, в том числе на полицейских и членов парламента. По данным министерства госбезопасности Грузии, в Панкисском ущелье он руководил сразу несколькими преступными группировками.

В 2001 году Чичиашвили, объявленный в розыск, сбежал из Грузии и перебрался в Россию. Спустя два года он был задержан в Москве, впоследствии его передали грузинским властям. Тогдашний министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзания назвал Чичиашвили «террористом номер один» для Грузии. Приговор, по которому Чичиашвили получил более 20 лет тюрьмы, был вынесен ему в 2005 году. В 2013 году его амнистировали. На свободу он вышел в результате амнистии, организованной на то время новым руководством республики.