В Киеве задержали экс-депутата Ружицкого по делу о присвоении квартиры на Банковой вблизи Офиса Президента

В столичной прокуратуре сообщили о подозрении в присвоении мошенническим путем государственного помещения на улице Банковой, где находится Офис президента, адвокату, а также был задержан экс-нардеп Антон Ружицкий.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в среду, 2 октября.

Ранее сообщалось, что адвокат был задержан 1 октября 2019 года при попытке незаконно продать помещение на улице Банковой, что является объектом государственной формы собственности стоимостью почти 5 миллионов гривен.

В данный момент задержанному уведомлено о подозрении по ч.4 ст.190 УК («Завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах») и ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 («Незаконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (Мошенничество), совершенное в особо крупных размерах») УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения, а также принимаются меры по установлению других участников преступления.

Затем пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook написала, что также был задержан бывший нардеп.

«Задержан не только адвокат, но и бывший народный депутат Украины 4 и 5 созывов», - сказано в сообщении.

Как сообщает Интерфакс-Украина, задержанным бывшим народным депутатом является Антон Ружицкий (член депутатской фракции блока «Наша Украина»).

Справка:

Антон Ружицкий - с января 1975 - участковый инспектор милиции, следователь, инспектор дознания, инспектор отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности Советского райотдела внутренних дел города Львова, оперуполномоченный, старший уполномоченный отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Львова.

С декабря 1989 - старший оперуполномоченный отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности Львовского УВД на транспорте. С февраля 1990 - начальник отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности линейного отдела на станции Львов. Октябрь 1992 - октябрь 1994 - заместитель начальника отдела государственной службы борьбы с экономической преступностью Западноукраинского УВД на транспорте. Депутат Львовского горсовета (2002-2005), председатель комиссии по депутатской деятельности, законности, самоуправления и связей совета.

Март 1998 - кандидат в народные депутаты Украины от партии «Вперед, Украина!», № 20 в списке. На время выборов: член Христианско-Народного Союза, юридический консультант ООО «Сюрприз», дочернего предприятия «Альянс-Коммерсант» (г.. Львов).

Народный депутат Украины 4 созыва (июнь 2005 - апрель 2006) от блока В.Ющенко «Наша Украина», № 91 в списке. На время выборов: генеральный директор ООО «Жасмин-Люкс», член Христианско-Демократического Союза. Член фракции «Наша Украина» (с июля 2005), член Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией (с октября 2005).

Народный депутат Украины 5 созыва (апрель 2006 - сентябрь 2007) от Блока «Наша Украина», № 63 в списке. На время выборов: народный депутат Украины, член ХДС. На время выборов: народный депутат Украины, член Христианско-Демократического Союза. Член фракции Блока «Наша Украина» (с апреля 2006), член Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией (с июля 2006), председатель подкомитета по вопросам контроля за реформированием, кадровым и ресурсным обеспечением органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью и коррупцией.

Сентябрь 2007 - кандидат в народные депутаты Украины от Блока «Христианский блок», № 2 в списке. На время выборов: народный депутат Украины, член Социально-христианской партии.

Напомним, на Кировоградщине СБУ задержала распорядителей аукциона за вымогательство 100 тысяч гривен.