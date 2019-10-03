В Николаеве аноним сообщил о минировании супермаркета – полиция ищет виновника

В Корабельном районе Николаева вечером 2 октября неизвестный сообщил о минировании супермаркета.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполции в Николаевской области.

Сообщение о взрывном устройстве в супермаркете по улице Океановской поступило в полицию в 20:55.

К месту происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа Корабельного отдела полиции и сотрудники взрывотехнической службы для осуществления тщательного обследования объекта.

Граждан, находившихся в заведении, правоохранители эвакуировали. При осмотре опасных предметов не выявили.

Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, устанавливается лицо, предоставившее сообщение о заминировании.

Напомним, как в Николаеве и еще шести городах киберполиция выявила сеть, которая использовалась для рассылки массовых сообщений о минировании объектов. Кроме этого, злоумышленники использовали свой сервис для создания бот-ферм, рассылки спама.