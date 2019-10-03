Сессия Николаевского горсовета: Депутаты собрались на второе пленарное заседание, чтобы согласовать оставшиеся земельные вопросы ОНЛАЙН

В четверг, 3 октября, в Николаевском городском совете проходит второе пленарное заседание 56-й сессии.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Как известно, в повестке было 720 земельных вопросов. Депутаты на первом пленарном заседании, 26 сентября согласовали земельные вопросы участникам АТО и горожанам, и ушли на перерыв. Также в ходе заседания, стало известно о создании депутатской группы «Николаев» из представителей от фракции «Самопомощь» и двух депутатов от фракции «БПП». Помимо этого, сразу три депутата Анатолий Дюмин, Сергей Жайворонок и Николай Пономарев заявили о выходе из фракции «Оппозиционный блок».
В зале ведется онлайн-трансляция:
10:50