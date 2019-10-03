САП просит арестовать подозреваемого участника аферы с квартирами для Нацгвардии экс-нардепа от БПП с залогом в ₴300 миллионов

САП будет просить суд арестовать экс-нардепа Максима Микитася с возможностью внесения залога в размере 300 тысяч гривен.

Об этом сообщается на Facebook-странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Соответствующее ходатайство об избрании меры пресечения бывшему депутату вручили в четверг, 3 октября.

Как известно, бывшему народному депутату инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами - руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену надлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале на окраине Киева.

В результате такого неравнозначного обмена государству, согласно экспертным выводам, нанесен ущерб на сумму 81 миллион 635 тысяч 448 гривен.

Напомним, как в мае 2019 года о подозрении в совершении преступления сообщили экс-командующему Нацгвардии Аллерову, гендиректору компании-застройщика и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании. Расследование указанных фактов детективы НАБУ ведут с декабря 2017 года.