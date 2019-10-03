Суд отправил в СИЗО николаевского рецидивиста, который ударил свою жену ножом в спину

Фото - иллюстрация В среду, 2 октября, следственный судья Ленинского райсуда Николаева избрал меру пресечения мужчине, который тяжело ранил свою гражданскую жену.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Преступление совершено в 30 сентября примерно в 21:00. По обстоятельствам происшествия, 53-летний подозреваемый возле магазина «Гастроном», расположенного по улице Передовой в Ингульском районе, на почве внезапно возникшего конфликта умышленно нанес гражданской жене один удар ножом в область спины. Пострадавшая с тяжелым проникающим ранением доставили в больницу скорой медицинской помощи.

1 октября полицейские задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление безработный мужчина, которому сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, что в Николаеве 25 сентября гражданин Германии пытался убить 30-летнюю местную жительницу Ирину Корсак, с которой у него были отношения. Он погнался за ней, нанес несколько ударов ножом и сбежал. Вскоре подозреваемого задержала полиция. При этом немец использовал накладную бороду и парик, чтобы скрыть свою внешность. Коллеги Ирины Корсак, которая работает инструктором по зумбе, опасались, что иностранца могут отпустить под залог и он сбежит из страны.

Но суд отправил его в СИЗО без альтернативы залога.