Польские пограничники задержали украинца, который 14 лет находился в базе Интерпола за убийство

Польские пограничники во вторник, 1 октября, в пункте пропуска «Медика» задержали украинца, который находился в базе данных Интерпола за убийство в Украине.

Об этом сообщает Гордон, ссылаясь на Бершадский департамент пограничной охраны Польши.

Так, 32-летний мужчина в течение 14 лет находился в розыске в 190 странах мира. Красная карточка Интерпола. Его подозревают в убийстве в Украине.

Задержанного передали полиции. Его дальнейшая судьба будет решаться в суде.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине спецназ полиции задержал разыскиваемого Интерполом главаря этнической банды Самвела Донецкого.