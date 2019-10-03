В Киеве на взятке в 20 тысяч долларов задержали замдиректора Института Шалимова Олега Котенко

В четверг, 3 октября, правоохранители задержали в Киеве в заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Врач-трансплантолог был пойман на горячем во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере 20 тысяч долларов США за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию.

В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях был изъят предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. долларов США.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Олег Котенко Отметим, что руководителем отдела трансплантации и хирургии печени Национального института хирургии и трансплантологии им. О.О. Шалимова является Олег Котенко.

Согласно данным из открытых источников, Олег Котенко - доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе в трансплантологии - руководитель отдела трансплантации и хирургии печени Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова.

Напомним, ранее в Киеве задержали врачей Института рака, которые вымогали взятки за выдачу бесплатных лекарств для онкобольных.