На очаковских военных открыли уголовное дело за заказ ремонта трех торпед на ₴67 миллионов

Военная прокуратура подозревает злоупотребление со стороны служебных лиц воинской части А2637 в Очакове в интересах частной фирмы при закупке услуг ремонта трех торпед за более чем 67 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Очаковского горрайонного суда Николаевской области.

Следствие считает, что должностные лица воинской часть действовали вопреки интересам службы и совершили злоупотребление властью в пользу фирмы «Научно производственная компания «Техимпекс», у которой заказали ремонт трех противолодочных самонаводящихся электрических торпед «СЭТ-65» за более чем 67 миллионов гривен.

При этом вышеуказанная фирма якобы не имела соответствующих специалистов и мощностей для ремонта минно-торпедного вооружения и выполнила его некачественно.

Уголовное производство квалифицировали по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия»).

В суде прокурор военной прокуратуры просил и получил доступ к документации относительно этого ремонта торпед.

ООО «Научно производственная компания «Техимпекс» принадлежит Евгению Ващиленко (50%), Юрию Кравченко и Игорю Терехову (по 25%) и основана в 2003 году. Директор – Владимир Калина.

Ранее «Техимпекс» уже упоминалась в скандалах о незаконной поставке оружия в Африку, махинациях на бронетанковых заводах, покупке 27 тысяч автоматов по цене игрушечных.

Напомним, как появилась информация, что украинские военные до сих пор не получили обещанные в июле 48 новых бронетранспортеров БТР-4Е из-за того, что государственный завод закупил не ту сталь.