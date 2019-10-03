Полиция охраны задержала николаевца, который хотел «продлить праздничный вечер», разбил двери и проник в кафе

В Николаеве мужчина, который хотел «продлить праздничный вечер» проник в кафе. Его задержала полиция охраны.

Об этом сообщают в управлении полиции охраны в Николаевской области.

Около 3:00 в одном из кафе в Ингульском районе сработала охранная сигнализация. Сигнал «Тревога» сообщил, что на территории заведения находятся посторонние. В течение двух минут на место происшествия прибыл наряд группы реагирования полиции охраны.

По словам младшего инспектора наряда реагирования старшего сержанта полиции Александра Капацины, на месте они увидели, что входные стеклянные двери кафе разбиты.

При осмотре прилегающей территории заведения правоохранители обнаружили в одной из деревянных беседок мужчину, который заметив полицейских пытался скрыться.

Полицейские охраны установили, что он провел вечер с друзьями, но после того, как они разошлись, решил продолжить «праздник».

- Обычно в кафе можно выпить водки, кто же знал, что оно уже закрыто, - удивленно ответил правоохранителям мужчина.

Полицейские охраны передали его следственно-оперативной группе Ингульского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. В отделении полиции выяснили, что 31-летний николаевец уже попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к административной ответственности. Проводятся следственные действия для принятия соответствующего решения.

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