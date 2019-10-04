На Николаевщине суд приговорил мужчину к общественным работам за кражу зубной щетки

В Южноукраинске суд приговорил к общественным работам мужчину, который из магазина бытовой химии украл электрическую зубную щетку.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Южноукраинского городского суда.

Мужчина в суде признал свою вину и раскаялся в краже. Он признался, что действиетльно днем пришел в магазин и взял с прилавка зубную щетку и положил в свою сумку. Куда он ее дел дальше, он не помнит. Ущерб оценили в 406,3 гривен.

В итоге суд признал его виновным в совершении преступления по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса и приговорил к 80 часам общественных работ.

Напомним, как в центре Николаева мужчина обворовал магазин женских украшений.