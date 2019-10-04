«Николаевгаз» требует более ₴3 миллионов от предприятия, которое давно отказалось от газа – губернатора просят обратить внимание

Роман Стефанчишен «Николаевгаз» требует от предприятия «Фанчи-Инвест», которое давно отказалось от газоснабжения, заплатить более трех миллионов гривен за свои услуги.

Об этом сообщил владелец «Фанчи-Инвест» Роман Стефанчишен.

Стефанчишин отметил, что его предприятия более двух лет используют алтернативные источники энергии, поэтому он давно отказался от газоснабжения «Николаевгаза».

Несмотря на это, по его словам, ему выставили штраф на сумму около 3,5 миллионов гривен. Бизнесмен отметил, что не будет платить эти деньги и уверен, что такое требование легко оспорится в суде. Кроме того он подчеркнул, что обратится к правоохранителям из-за мошенничества руководства ПАО «Николаевгаз».

С этой проблемой Роман Стефанчишен обратится к депутату Николаевского облсовета Игорю Ивануне. По словам последнего, если эту проблему не решить, то под ударом рано или поздно могут оказаться и другие предприятия.

– Важно, чтобы эта проблема была решена в кратчайшие сроки, и чтобы монополист «Николаевгаз» понял, что нельзя брать и безосновательно штрафовать предприятия. При этом, «Фанчи» - это предприятие, которое является одним из крупнейших налогоплательщиков Новоодесского района. А учитывая, что в области появился новый глава ОГА, надеюсь, что он обратит на эту ситуацию внимание, и покажет на деле, что он действительно выступает за честные правила игры для всех, – отметил Игорь Ивануна.

Напомним, как ранее николаевец заявил, что после конфликта на дороге ему и его соседям «Николаевгаз» начал создавать проблемы