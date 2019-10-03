В Париже полицейский напал на префектуру и зарезал четырех своих коллег

В результате вооруженного нападения в штаб-квартире полиции в Париже погибли четверо полицейских.
Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на французский телеканал BFMTV.
Согласно сообщению, четверо полицейских погибли, нападавшего застрелили. Мотив преступника, который работал на административной должности в полиции, до сих пор неизвестен.
- Он работал с нами более 20 лет, - сказал представитель профсоюза сотрудников полиции.
«Европейская правда» сообщает, что нападение совершил один из агентов префектуры, вооруженный ножом. Злоумышленника застрелил из автомата другой агент префектуры. Он находится в шоковом состоянии. По предварительной версии, причиной нападения мог быть внутренний конфликт.
На месте происшествия побывали премьер-министр Эдуар Филипп в сопровождении министра внутренних дел Кристофа Кастанера и государственного секретаря Лорана Нуньес. Район был оцеплен правоохранителями и полицейскими фургонами. Сотрудников префектуры полиции эвакуировали. Из соображений безопасности была также закрыта станция метро Сите.
Напомним, что в 2018 году в Париже чеченец из ИГИЛ напал с ножом на прохожих.