Николаевец отдал мошеннику 45 тысяч, чтобы его дочь «освободили из полиции»

В Николаеве 2 октября пенсионер стал жертвой телефонных мошенников. Ему позвонила якобы его дочь и сообщила, что находится в отделении полиции за совершение ДТП и нужно заплатить, чтобы освободить её от уголовной ответственности.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина согласился на все условия, лишь бы спасти дочь. Пенсионер отдал незнакомцу, который за деньгами пришел к нему домой, 1 тысячу долларов и 20 тысяч гривен. Лишь на следующий день мужчина связался с дочерью и понял, что стал жертвой аферистов.

Следователями по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»).

Напомним, ранее сообщалось, что житель Николаевщины хотел купить через интернет «iPhone 11», а ему прислали сломанный старый мобильник.