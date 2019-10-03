Николаевское ГБР задержало полицейского из Кропивницкого, который сбил насмерть велосипедиста

Следователи николаевского теруправления Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного Управления защиты экономики в Кировоградской области за совершение смертельного ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, оперуполномоченный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Mercedes-Benz» и сбил велосипедиста. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и был доставлен в местную больницу, где скончался, не приходя в сознание. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение – Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции. В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, что ранее в Николаеве отдали под суд полицейского и племянника экс-советника главы МВД за кражу коллекции ножей и вымогательство взятки.