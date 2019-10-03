В Черкасской области прокурор вымогал 10 тысяч гривен от чиновника РГА – предлагал «решить вопрос» с уголовным производством

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Следователи Государственного бюро расследований задержали прокурора Смелянской местной прокуратуры Черкасской области во время получения им 10 тысяч гривен взятки от чиновника РГА.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

Прокурор требовал и получил от должностного лица райгосадминистрации 10 тысяч гривен. За указанные деньги он обещал не начинать уголовное производство в отношении чиновника.

Процессуальное руководство делом ведет Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины, оперативное сопровождение – сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области. В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее Николаевское ГБР задержало полицейского из Кропивницкого, который сбил насмерть велосипедиста. 

Вадим Богданов

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