«Заклеивает рот скотчем»: На Николаевщине полиция завела дело на воспитателя детсада за наказания детей

В Первомайске полиция начала уголовное производство относительно действий воспитательницы детсада, об издевательствах которой рассказали дети.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В управление по делам детей Первомайского городского совета поступило коллективное обращение от родителей воспитанников старшей группы одного из дошкольных учебных заведений о том, что 30-летняя работница детсада издевается над детьми.

Об этом родителям рассказали дети, пожаловавшись на то, что воспитатель заклеивает им рот скотчем, считающий, что те плохо себя ведут.

Сейчас по результатам служебных проверок воспитатель уволена с должности.

Полицейские по данному факту начали уголовное производство по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Украины («Побои и истязания»). Санкция указанной статьи предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

Продолжается расследование, в ходе которого правоохранители устанавливать все обстоятельства происшествия.

Напомним, как в Одессе засняли, как воспитательница детсада издевалась над ребенком и после скандала ее уволили.