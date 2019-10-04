СБУ задержала антисемита, осквернявшего памятники жертвам Холокоста – его причастность к подобному преступлению на Николаевщине проверяют

СБУ задержала киевлянина за осквернение памятника жертвам Холокоста в Головановске Кировоградской области и проверяет его причастность к подобному преступлению на Николаевщине.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как известно, в конце августа возле Врадиевки неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. Позже подобное преступление произошло в селе Богдановка Доманёвского района.

В Голованевске Кировоградской области злоумышленник нанес краской изображение нацистской свастики и антисемитские надписи на мемориальном комплексе, построенном на месте казни нацистами более девятисот евреев во время Второй мировой войны.

«В ходе следственных действий установлено, что один из представителей художественных кругов Киева является фанатичным сторонником свастик и рун, которые использовались нацистами. В самом центре Киева за высоким забором находится несколько частных зданий злоумышленника, на территории которых он изготавливал из металла разнообразные мультимедийные и языческие символы. Такой символикой киевлянин украшал свое жилище, внешний фасад и забор приусадебного участка, детскую комнату и домашние вещи», – отметили в спецслужбе.

Во время обысков по месту жительства фигуранта выявили ряд доказательств о целенаправленной подготовке этим лицом к совершению актов вандализма в отношении еврейских культурных объектов. А также найдено почти тридцать металлических свастик, изготовленные злоумышленником в собственной мастерской, карты Кировоградской и Николаевской областей и соответствующие записи с отметками объектов для совершения актов вандализма, аэрозольные краски серого и черного цветов, которые полностью совпадают с теми, которыми осквернено место еврейского захоронения.

Также правоохранители изъяли жесткие диски и бумажные материалы с антисемитским содержанием, электропилу, которой вырезались свастики на памятных знаках. Все предметы направлены на экспертизу.

«Продолжаются следственные действия по установлению причастности лица к ряду актов вандализма в отношении памятных знаков жертвам Холокоста, совершенных недавно в Николаевской области», – подчеркнули в СБУ.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 («Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства») и части 3 статьи 297 («Надругательство над могилой, другим местом захоронения») Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по установлению лица, причастного к преступлению, проводились совместно с Следственным управлением ГУ Нацполиции в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, как в николаевском парке Победы пенсионерка разрисовала свастикой памятник пограничникам.