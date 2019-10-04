Полиция задержала одного из воров, которые на Николаевщине украли из дома предпринимателя более миллиона гривен

В Головановском районе Кировоградской области полицейские задержали ранее судимого мужчину за кражу крупной суммы денег из дома предпринимателя на Николаевщине.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, преступление произошло в поселке Кривое Озеро 8 сентября. Владелец дома вместе с супругой в то утро уехали по делам, оставив дома девятилетнего сына, который спал на втором этаже. В это время неизвестные проникли в жилье через окно и похитили сумку, в которой находились деньги.

В полиции уточнили, что воры забрали 700 тысяч гривен, 20 тысяч долларов США и 720 евро.

Задержанный – ранее судимый за разбой, грабежи и кражи 44-летний вор. Подозреваемому инкриминируется кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой, и грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Его доставили на Николаевскую область.

Установлено, что он имел нескольких сообщников. Воры приехали на авто к дому жертвы и, отследив путь перемещения домовладельца, дождались пока жители пойдут. Преступники действовали в перчатках, все тщательно планировали и готовились к краже.

Сейчас полицейские разыскивают других фигурантов, а также проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, что ранее на Николаевщине полиция совместно с местными жителями задержали подозреваемых в кражах из домов фермеров.