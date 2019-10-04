У замдиректора Института Шалимова Олега Котенко, задержанного на взятке, изъяли миллион долларов

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Во время обысков у задержанного при получении взятки заведующего отдел заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ Олега Котенко изъяли около 1 миллиона долларов.

Об этом на своей странице в Facebook написала спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Как известно, врач-трансплантолог был пойман на горячем во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере 20 тысяч долларов США за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию.

«На фото 840 тысяч долларов США. Эти средства были изъяты вчера с банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма полученных средств составляет около 1 млн долларов США», - написала Максимец. 

Виолетта Чех

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