У замдиректора Института Шалимова Олега Котенко, задержанного на взятке, изъяли миллион долларов

Во время обысков у задержанного при получении взятки заведующего отдел заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ Олега Котенко изъяли около 1 миллиона долларов.

Об этом на своей странице в Facebook написала спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Как известно, врач-трансплантолог был пойман на горячем во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере 20 тысяч долларов США за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию.