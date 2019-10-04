Возле дома советника губернатора Херсонщины прогремел взрыв – он заявил о причастности депутата облсовета от БПП

Богдан Ковалев Под окнами дома, где живет советник главы Херсонской облгосадминистрации Богдан Ковалев ночью 4 октября прогремел взрыв.

Об этом сам Ковалев сообщил на своей странице в Facebook.

При этом Ковалев заявил, что взрыв может быть связан с угрозами в его сторону от депутата областного совета и экс-заместителя председателя обладминистрации Евгения Рыщука, передает «Гривна».

«Буквально две недели назад мне и главе области в присутствии свидетелей угрожал Евгений Рыщук. По этому факту есть заявления в правоохранительные органы», - заявил Ковалев.

Взрыв также прокомментировал и глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

«Я хочу обратиться к тем, кто заказал и организовал эту «акцию». Нашу команду не спугнуть и не запугать. Да, вы можете нас убить, но на наше место придут другие. Поймите, «коррупционный консенсус», в котором много лет находили свое место целые группы и отдельные дельцы на Херсонщине, должен быть уничтожен!» – написал Гусев.

В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по пункту 2 статьи 15 пункту 5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Покушение на убийство»). Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и принимает все возможные меры для раскрытия этого преступления.

Напомним, что этому взрыву предшествовал конфликт в селе Правые Саги Олешковского района Херсонской области на празднике «День села», где были и Рищук и Ковалев. Последний тогда заявил, что Рищук избил депутата Олешковской райсовета Романа Чухалова. Рищук отрицал, что был пьян и затеял драку.