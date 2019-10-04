Киберполиция выявила в Николаеве хакера, который занимался взломом интернет-магазинов и веб-сервисов

В Николаеве выявили местного жителя, который с помощью вредоносного программного обеспечения получал доступ к учетным записям пользователей сети Интернет. Мужчина незаконно получал доступ к базам различных онлайн-магазинов и веб-сервисов и продавал доступ к этим учетным записям в теневом сегменте сети.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Похищенные им данные предоставляют возможность их владельцу получить доступ к различным учетным записям граждан, а также распоряжаться имеющимися на них бонусными средствами, игровым инвентарем, осуществлять спам-рассылку и тому подобное.

Для продажи таких учетных записей мужчина использовал специализированные веб-форумы и закрытые группы в различных мессенджерах. Расчет за продажу баз скомпрометированных учетных записей происходил с помощью российских платежных систем.

Работники отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области совместно со следователями Заводского отдела полиции, по согласованию с Заводским отделом Николаевской местной прокуратуры № 1, провели санкционированный обыск по месту жительства мужчины.

Во время обыска изъяли компьютерную технику, жесткие диски и другие устройства с помощью которых злоумышленник осуществлял несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и автоматизированных систем.

Экспертиза установила наличие на компьютере злоумышленника более чем 200 тысяч текстовых файлов, содержащих данные от скомпрометированных учетных записей и баз данных с логинами и паролями от различных веб-ресурсов.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьи 361-1 Уголовного кодекса Украины («Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

В полиции напомнили и предупредили граждан, что во избежание возможности доступа к своим учетным записям со стороны третьих лиц, следует, по возможности использовать функцию двухфакторной аутентификации, сложные пароли, содержащие символы, цифры, буквы разных регистров и не использовать один и тот же пароль на разных сайтах.

Напомним, как в Николаеве и еще шести городах киберполиция выявила сеть, которая использовалась для рассылки массовых сообщений о минировании объектов. Кроме этого, злоумышленники использовали свой сервис для создания бот-ферм, рассылки спама.