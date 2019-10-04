Полиция задержала одесситку, которая находила клиентов для «элитных» проституток

В Одессе полиция задержала 28-летнюю местную жительницу, которая находила клиентов для проституток, «рекламировала» их среди ограниченного круга VIP-клиентов и обеспечивала встречи в арендованной квартире или гостиничных номерах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Желающих воспользоваться услугами так называемых «элитных секс-работниц» сутенерша подыскивала исключительно по рекомендации. Услуги она оценивала в 400 долларов за час, 50% от которых забирала себе. Сейчас полицейские установили 15 женщин в возрасте от 18 до 25 лет, завербованных правонарушительницей.

Во время обыска по месту жительства женщины изъяли мобильные телефоны, которые использовались ею для связи с клиентами и девушками, блокноты с записями, деньги и другие вещественные доказательства преступной деятельности. В отношении женщины открыли уголовное производство по части 2 статьи 303 («Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее СБУ задержала жительницу Николаевщины за переправку проституток в московские бордели – ей в этом помогали российские силовики.