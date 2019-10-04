Антикоррупционный суд не арестовал экс-нардепа Микитася, но назначил ему 5,5 миллионов гривен залога

Высший антикоррупционный суд отказался поместить под стражу экс-нардепа от «Воли народа» Максима Микитася, который подозревается в афере с недвижимостью.

Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».

Микитасю назначили меру пресечения в виде залога в 5,5 миллионов гривен. После внесения залога Микитась должен носить электронный браслет, по первому вызову появляться в полицию, не покидать места жительства, не общаться с другими фигурантами дела.

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об аресте Микитася с возможностью внесения 300 миллионов гривен залога. Нардепа подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

Рішення судді ВАКС про обрання запобіжного заходу екснардепу Микитасю pic.twitter.com/QPFlkgbE9h — ЦПК (@Shabunin) October 4, 2019

Как известно, бывшему народному депутату инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами - руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой он был, и командующим Нацгвардии Украины по обмену надлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале на окраине Киева. В мае 2019 года о подозрении в совершении преступления сообщили экс-командующему Нацгвардии Аллерову, гендиректору компании-застройщика и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании.