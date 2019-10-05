Суд поместил под ночной домашний арест экс-нардепа Ищенко, которого подозревают в махинациях на 20 миллионов

Адвокат Андрей Лысак и экс-нардеп Валерий Ищенко Высший антикоррупционный суд избрал бывшему народному депутату от БПП Валерию Ищенко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщает «LIGA.net».

Напомним, что Ищенко является подозреваемым по делу о завладении 20 миллионами гривен «Укрзалізниці».

Срок действия меры пресечения – два месяца. Суд обязал Ищенко сдать паспорта, однако электронный браслет применять к нему не будут.

Расследование по этому делу НАБУ и САП начали в январе 2016 года. Бывшего нардепа подозревают в участии в махинациях – он помог выиграть тендер фирме, которая поставила железной дороге продукцию по завышенным ценам.

Осенью 2016 года сообщено о подозрении бывшему и.о. руководителя филиала ГП «Укрзалізничпостач», а также организатору преступления – бенефициару ООО «Инкомм», который, в связи с бегством от следствия был объявлен в международный розыск. 3 октября 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату Ищенко, его финансовому советнику и бывшему внештатному советнику главы Администрации президента Михаилу Бейлину.