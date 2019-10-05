На Днепропетровщине мужчина вмешался в конфликт сына и избил пятиклассника

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В Кривом Роге в Саксаганском районе мужчина ударил в лицо 11-летнего школьника, в результате чего ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Об этом сообщает местное издание «Первый Криворожский», информацию которому подтвердили в полиции.

Инцидент случился 1 октября недалеко от одной из местных школ. Между двумя учениками по дороге домой возник конфликт, в который вмешался отец одного из участников, ударив оппонента – 11-летнего школьника – в лицо.

Местные СМИ сообщают, что пострадавшего госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма», у парня синяки на лице. Сейчас выясняются все обстоятельства дела.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений малолетнему парню. 

Напомним, как в Николаеве в районе рынка «Колос» нетрезвый мужчина ударил ребенка.

Julia Davudenko

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